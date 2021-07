Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falscher Wasserwerker erbeutet Geld und Schmuck

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, sprach ein unbekannter Mann eine 89-Jährige vor ihrer Wohnung an der Bottroper Straße an. Der Mann gab sich als Wasserwerker aus und erklärte, er müsse nach einem Wasserschaden die Anschlüsse testen. Der Mann bat die Frau das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen und schloss die Tür hinter der Frau. Sie hörte den Tatverdächtigen mit einem zweiten Mann sprechen. Diesen zweiten Tatverdächtigen hat möglicherweise eine Zeugin gesehen,

Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck mit. Sie verließen nach kurzer Zeit wieder die Wohnung.

Personenbeschreibungen:

1. Person: mittelgroß und schlank, sprach mit Akzent, Jeanshose, dunkles T-Shirt 2. Person: ca. 1,75m groß, kräftige Statur, schwarzer Vollbart

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell