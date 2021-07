Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannte entwenden Wertgegenstände

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Männer mit schwarzen Haaren schubsten am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr einen 29-jährigen Dattelner an der Hohe Straße. Anschließend entwendeten sie Bargeld, Schlüssel und Handy. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen konnten nicht weiter beschrieben werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

