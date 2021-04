Polizei Mettmann

POL-ME: Korrektur mit Bild - Transporter-Fahrer auf A46 überfallen und ausgeraubt - Haan

Hilden - 2104027

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 7. April 2021, ist es auf der A46, Fahrtrichtung Wuppertal, gegen 21.30 Uhr an der Anschlussstelle Haan West zu einem Raubüberfall auf den Fahrer eines Ford Transit gekommen. Dabei wurde der Fahrer des Transporters leicht verletzt.

Das war geschehen:

Ein 63-jähriger Transitfahrer aus Neuss war nach eigenen Angaben mit seinem Fahrzeug auf der A46 Richtung Wuppertal unterwegs, als er gegen 21.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Haan West von einem vermutlich schwarzen PKW, der ihm nicht bekannt gewesen sei, überholt wurde. Der Wagen sei vor ihm eingeschert und habe ihn zum Anhalten genötigt. Anschließend seien drei schwarz maskierte Männer ausgestiegen, hätten ihn aus seinem Fahrzeug gezogen und ihm seine Geldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld entrissen. Anschließend seien die Täter über die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal geflüchtet.

Während des Angriffs habe der Mann einen Schlag in den Bauch erlitten und sei auf dem Grünstreifen zusammengesackt. Dort wurde er von einem 20-jährigen Marburger gefunden, der mit seinem Auto ebenfalls in Richtung Wuppertal unterwegs war und das Fahrzeug des 63-Jährigen in der Ausfahrt und teilweise im Grünstreifen stehen sah. Der junge Marburger leistete Erste Hilfe und verständigte die Polizei. Ein Strafermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Neusser wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Hinweise von möglichweise noch nicht bekannten Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Mögliche Zeugen erreichen die Wache in Hilden unter 02103 / 898-6410 oder die Wache in Haan unter 02129 / 9328-6480.

