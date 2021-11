Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch-Hall: Pressemeldungen bis 08:45 Uhr

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall auf der BAB 6

Am Samstag gegen 11:05 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A6 im Bereich Wolpertshausen zu einem Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrer eines BMW kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand am BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Außerdem wurden mehrere Meter Wildschutzzaun beschädigt. Der leichtverletzte Unfallfahrer wurde in der Folge vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

