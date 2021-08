Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Diebe stehlen BMW und Audi

Hamminkeln (ots)

Unbekannte haben einen schwarzen BMW 320d am Halfmannsfeld gestohlen. Das Auto ist mit dem amtlichen Kennzeichen TÖL-PL-399 ausgestattet. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, zu.

Darüber hinaus stahlen Diebe einen grauen Audi A6 Avant/4G mit dem Kennzeichen WES-VD-320. Die Kriminellen waren an der Straße Am Honigacker in der Zeit zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 06.50 Uhr, aktiv.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamminkeln unter der Telefonnummer 02852 / 966100 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell