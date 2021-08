Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Autofahrer fährt Fahrradfahrer an und flüchtet

Wesel (ots)

Ein Autofahrer hat einen Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt.

Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort an der Neustraße. Auf dieser Straße war der 13-jährige Radfahrer in Richtung Korbmacherstraße unterwegs gewesen. Er bemerkte am Montag gegen 07.55 Uhr einen Stoß gegen sein Hinterrad und stürzte. Ein grauer Pkw mit Weseler Kennzeichen fuhr an ihm vorbei.

Die Polizei sucht den Fahrer dieses Pkw und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell