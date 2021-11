Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Flasche geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Weil er ihnen keine Zigarette geben wollte, ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von vier Männern attackiert worden. Wie der 37-Jährige der Polizei meldete, war er gegen 0.20 Uhr in der Fruchthallstraße unterwegs, als er von dem Quartett angesprochen wurde. Nachdem er die Frage nach einer Zigarette verneinte, habe ihn einer der Unbekannten mit einer Flasche bedroht und geschlagen. Der 37-Jährige erlitt mehrere oberflächliche Schnittwunden im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Täter-Quartett nirgends mehr gesichtet werden. Allerdings hatte der 37-Jährige mit seinem Handy ein Video gefertigt, auf dem einer der flüchtenden Täter zu erkennen war. Ein Zeuge gab an, den Mann zu kennen, und konnte Hinweise geben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

