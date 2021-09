Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Oldtimer-Cabriolet am Haus Welbergen gestohlen

Ochtrup (ots)

Ein Oldtimer-Cabriolet von Fiat - eine Spider 124 - ist am Freitag (17.09.21) zwischen 11.15 Uhr und 13.30 Uhr an der Bertha Jordaan-van Heek Straße gestohlen worden. Das blaue Cabriolet mit dem Oldtimer-Kennzeichen ST-QH6H war auf dem Parkplatz am Haus Welbergen abgestellt. Die unbekannten Täter entwendeten den verschlossenen Wagen. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei in Ochtrup nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

