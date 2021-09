Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Hund verletzt sechsjähriges Mädchen, Polizei sucht Hundeführer und Zeugen

Mettingen (ots)

Ein unbekannter Hund hat am Donnerstag (16.09.21) zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr ein sechsjähriges Mädchen leicht verletzt. Das Mädchen spielte in Begleitung ihrer neunjährigen Schwester im Waldstück zwischen Köllbachweg und Wieher Kirchweg. Ein unbekannter Jugendlicher passiert die beiden mit einem angeleinten Hund. Plötzlich sprang das Tier die Sechsjährige an. Dabei wurde das Mädchen durch Katz- und Bisswunden leicht verletzt. Der Jugendliche ging daraufhin weiter. Der jugendliche Hundehalter wird wie folgt beschrieben: Der junge Mann war schlank und hatte auffallend rot-orangefarbene Haare. Sein Hund war etwa 60 bis 70 Zentimeter groß, das Fell war grau-braun mit schwarzen Flecken. Das Tier hatte spitze Ohren. Die Polizei sucht nun nach dem Jugendlichen und seinem Hund. Auch werden Zeugen gesucht, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben. Hinweise werden bei der Wache in Ibbenbüren entgegengenommen unter Telefon 05451/5914315.

