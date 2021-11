Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Polizei sucht beschädigten blauen PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 61-jähriger Mann aus Hoya touchierte am heutigen Montag, den 22.11.2021, gegen 10.30 Uhr an der Knesestraße in Hoya unbemerkt einen geparkten blauen PKW im Bereich der Fahrerseite, als er mit seinem Mercedes rückwärts von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Den Zusammenstoß bemerkte er erst ca. eine halbe Stunde später. Als er zu der Unfallstelle zurückkehrte, war der beschädigte blaue PKW jedoch nicht mehr vor Ort. Der Unfallverursacher informierte anschließend pflichtgemäß die Polizei Hoya über den Verkehrsunfall, die nun den Halter des blauen, beschädigten PKW sucht. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter (04251) 934 640 zu melden.

