POL-CUX: Einbruchsversuch in Tankstelle +++ Quad entwendet +++ Fahrzeugteile auf der Autobahn verloren +++ Baggerschaufel von Baustelle entwendet

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am frühen Mittwochmorgen (11.08.2021) versuchten bislang unbekannte Täter gegen 03:10 Uhr gewaltsam in die Tankstelle im Alten Buchenweg einzudringen. Sie wurden vermutlich durch die auslösende Alarmanlage von ihrer Tat abgebracht und konnten unerkannt fliehen. Zeugen, die in dieser Sache sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706 948-0 zu wenden.

Geestland. In der Nacht von Montag, den 09.08.2021, auf Dienstag, den 10.08.2021, wurde aus der Adenauerstraße in Bad Bederkesa ein auffällig neon-grünes Quad der Marke "Chongqing Lianfei" entwendet. Das Quad wurde durch den Eigentümer am Montagabend gegen 23:00 Uhr vor einem Wohnhaus abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er gegen 09:00 Uhr fest, dass das Quad entwendet worden war. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Quads nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter 04743 928-0 entgegen.

Bremerhaven/BAB27. Am Montag, den 09.08.2021, wurde der Polizei gegen 05:10 Uhr eine Gefahrenstelle durch Gegenstände auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven der BAB 27 gemeldet. Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und -Wulsdorf fanden die Kräfte des Polizeikommissariats Geestland Fahrzeuganbau- bzw. Ladungsteile, welche von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer verloren wurden. Die Gefahrenstelle konnte durch die Autobahnpolizei Geestland beseitigt werden. Unmittelbar vor der Beseitigung fuhr jedoch ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Wesermarsch mit seinem Pkw durch die Gefahrenstelle, wobei dessen Pkw durch die Gegenstände auf der Fahrbahn beschädigt wurde. Der 57-Jährige stellte dies jedoch erst bei seiner Zielankunft in Bad Bederkesa fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise zum Fahrzeug, welches die Teile mutmaßlich verloren hat, nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter 04743 928-0 entgegen.

Loxstedt. In der Zeit von Samstag, 07.08.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 09.08.2021, 16:30 Uhr wurde von der Baustelle "Moorbrücke" an der B6, in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd eine Baggerschaufel entwendet. Es handelt sich um einen sogenannten Grabenräumer, der am Samstag neben dem Bagger abgelegt wurde. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706 948-0 entgegen.

