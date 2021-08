Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Laterne beschädigt - Fahrer flüchtet

Cuxhaven (ots)

Neuhaus/Oste. Am Montag, gegen 18:30 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Bürger, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bürgerstraße gegen einen Laternenpfahl gefahren sein muss. Der Laternenpfahl wurde dadurch stark verbogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Nach dem Anstoß setzte der Verkehrsteilnehmer jedoch seine Fahrt fort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Hemmoor orangene Farbanhaftungen fest. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Hemmoor unter der 04771 607-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell