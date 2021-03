Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.03.2021

PI leer/Emden

++Sachbeschädigungen an Pkw++Festnahme nach Haftbefehl++Verkehrsunfallflucht++

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit vom 15.03.2021, 21:50 Uhr bis zum 16.03.2021, 07:30 Uhr kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Petkumer Straße zu Beschädigungen an vier Pkw. Unbekannte Täter brachen die Tankdeckel an einem Pkw Skoda und einem Pkw VW ab und beschädigten die Heckscheibenwischer an zwei weiteren Pkw VW. Im weiteren Verlauf wurden auch noch zwei weitere Pkw VW in der nahegelegenen Juiststraße beschädigt, indem auch bei diesen Fahrzeugen die Tankdeckelklappen abgerissen/bzw. abgetreten wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Weener - Festnahme nach Haftbefehl

Am Nachmittag des 15.03.2021 gelang es Kräften der Polizei Weener einen per Haftbefehl gesuchten 36-jährigen Mann festzunehmen. Der aufgrund eines Betäubungsmittelverstoßes verurteilte Mann war seiner Ladung zum Strafantritt nicht nachgekommen und wurde nun durch die Polizei in Weener seiner zweimonatigen Haftstrafe zugeführt.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am 16.03.2021 kam es um 15:40 Uhr auf der Papenburger Straße in Höhe der Fehntjer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 52-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit seinem S-Pedelec die Papenburger Straße in Fahrtrichtung Papenburg, wobei er mit dem S-Pedelec, welches bis 45 km/h zugelassen ist, vorschriftsmäßig die Fahrbahn benutzte. In Höhe der Fehntjer Straße wurde der 52-jährige von einem Pkw Skoda mit Anhänger überholt, wobei der Pkw-Fahrer den vorgeschriebenen Abstand beim Überholen nicht einhielt und den S-Pedelec-Fahrer mit dem Anhänger streifte. Dabei kam der 52-jährige zu Fall, wodurch er nicht verletzt wurde, aber an seinem S-Pedelec und mitgeführtem Zubehör Sachschaden entstand. Durch Zeugenaussagen konnte der verantwortliche, ebenfalls in Westoverledingen wohnhafte 36-jährige Fahrer des Pkw-Gespannes ermittelt werden und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

