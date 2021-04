Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers am Birkenweg beschädigte ein Unbekannter am Samstagmorgen einen Audi Q3 und flüchtete. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 09.50 und 10.20 Uhr beim Ausparken gegen den blauen SUV und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

