Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich, Frontalzusammenstoß mit zwei leicht verletzten Personen

BonnBonn (ots)

Am 09.11.2020, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer den Hermann-Wandersleb-Ring aus Richtung Endenich kommend in Richtung Duisdorf. In Höhe der Shell-Tankstelle geriet der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 18-Jährigen. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle in Richtung Innenstadt gesperrt.

