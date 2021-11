Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leeseringen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 20.11.2021, ereignete sich gegen 11.40 Uhr in Leeseringen ein Verkehrsunfall auf der Nienburger Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle. Eine 65-jährige Estorferin beabsichtigte mit ihrem Nissan vom Tankstellengelände nach links auf die Nienburger Straße in Richtung Nienburg aufzufahren und übersah dabei einen von rechts kommenden, mit zwei Personen besetzten Renault.

Die PKW kollidierten mit der rechten und linken Front. Der Nissan drehte sich und kam auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Der Renault fuhr infolge der Kollision gegen einen auf der rechten Fahrbahnseite befindlichen Erdwall. Ein 33-jähriger Landesberger war Zeuge des Unfalles. Er lief umgehend zu der 65-Jährigen, um zu helfen. Die Insassen des Renault, ein 62-Jähriger sowie seine 64-jährige Beifahrerin, beide aus Stolzenau, und auch die Estorferin wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit hinzugerufenen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Beide PKW wurden an den Fahrzeugfronten stark beschädigt und abgeschleppt.

