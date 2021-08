Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Außenspiegel beschädigt

Fulda (ots)

Auf der Landesstraße zwischen Herbstein Stockhausen und Hosenfeld-Blankenau kam es am heutigen Freitag gegen 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines Klein-Lkw Peugeot Boxer befuhr diese Strecke von Stockhausen kommend in Richtung Blankenau, als ihm hinter der dortigen Kuppe ein dunkelgrauer SUV entgegenkam, der zu weit links fuhr. Hierdurch stießen die beiden linken Außenspiegel gegeneinander. Während der Fahrer des Lkw anhielt, setzte der männliche Fahrer des SUV seine Fahrt unbeirrt in Richtung Stockhausen fort. Zeugenhinweise des Verkehrsunfalls, bzw. Hinweise auf einen dunkelgrauen SUV mit beschädigtem linken Außenspiegel bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655/96880.

(Berichterstatter: Greif, PHK - Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell