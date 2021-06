Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Euskirchen (ots)

Montag am frühen Nachmittag befanden sich zwei Polizeibeamte in einer Wohnung am Arnstädter Platz in Euskirchen. Sie schlichteten einen Streit zwischen dem Vater und seinem 22jährigen Sohn. Plötzlich schrie der junge Mann einen der Beamten an und drohte ihn zu schlagen. Er ließ sich nicht beruhigen. Beide Beamte traten näher zu ihm, damit mögliche Gewalthandlungen auch gegen den Vater unterbunden werden konnten. Unvermittelt schlug er zu und traf einen Beamten am Kinn. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv. Der Aggressor kam nach einer Blutprobe in Gewahrsam. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Sowohl der Euskirchener als auch einer der Polizeibeamten erlitten leichte Hautabschürfungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell