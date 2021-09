Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210922-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Kronshagen gesucht

Kronshagen (ots)

Am 20.09.2021 um 12.25 Uhr befuhr eine 33 jährige Fahrradfahrerin die Kieler Straße in Kronshagen aus Richtung Skandinaviendamm kommend auf dem dortigen kombinierten Geh/ Radweg.

In Höhe der Einfahrt / Ausfahrt vom SB Markt Lidl befährt eine ca. 45-50 Jahre alte Frau in ihrem älteren Mercedes in grau den Geh/Radweg um auf die Kieler Straße einzubiegen. Hierbei übersieht sie die Fahrradfahrerin, diese stürzt beim Ausweichen und verletzt sich leicht am Arm.

Die beiden Frauen unterhalten sich noch kurz, danach setzt die Mercedes Fahrerin ihren Weg fort, Personalien wurden nicht ausgetauscht.

Die Polizei in Kronshagen sucht jetzt nach der Mercedes Fahrerin, diese wie auch weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeizentralstation in Kronshagen unter der Rufnummer 0431-585950.

