Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210921-4-pdnms Zeugen nach Unfall in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 19.09.2021 gegen 08.30 Uhr wurde ein 81 jähriger Mann liegend und nicht ansprechbar auf der Fahrbahn der Tungendorfer Straße Höhe Hausnummer 60 von einem Passanten gefunden. Neben dem verletzten Mann lag ein Fahrrad auf dem Radweg.

Nach bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 81 jährige verletzte Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Tungendorfer Straße unterwegs war. Durch die Schwere der Verletzungen ( diverse Brüche, lebensgefährliche Verletzungen ) gehen die Ermittler davon aus, dass es zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug gekommen sein muss.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Neumünster sucht jetzt nach Zeugen. Wem ist am 19.09.2021 gegen 08.30 Uhr ein älterer Mann auf einem Damenfahrrad in dunkelgrün am beschriebenen Ort aufgefallen? Wer hat ggf einen Unfall beobachtet ?

Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451330.

Sönke Petersen

