Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210921-1-pdnms Zeugen nach Einbruchsversuch in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Rendsburg ) (ots)

Am 18.09.2021 zwischen 02.30 - 03.00 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Büdelsdorf in der Memelstraße 1 einzubrechen.

Der oder die Täter versuchten eine Plexiglasscheibe durch Feuer zu zerstören, weiter versuchten sie durch das Aufhebeln eines Tores sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Beides gelang den Tätern nicht, sie gelangten nicht ins Gebäudeinnere.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern.

Wem ist in der Nacht zwischen 02.30 Uhr - 03.00 Uhr etwas in der Memelstraße in Büdelsdorf aufgefallen, wer konnte verdächtige Beobachtungen machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

