Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210915-3-pdnms Zeugen und Unfallbeteiligte in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Bereits am 10.09.2021 gegen 17.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen älteren Mercedes und einem Fußgänger in der Justus-von-Liebig-Straße in Neumünster, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Der 53 jährige Fußgänger wollte Höhe Holstenhallen die Fahrbahn der Justus-von-Liebig-Straße queren. Hier übersah ihn ein älterer schwarzer Mercedes Fahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des Mercedes, ein ca. 60 Jahre alter Mann, graue kurze Haare, bekleidet mit einer Art Dachdecker-Kluft, hielt an und erkundigte sich bei dem Fußgänger nach seinem Befinden.

Der Fußgänger fühlte sich zu diesem Zeitpunkt nicht verletzt, so setzten beide Beteiligten ihren Weg fort, ohne Personalien auszutauschen.

Kurze Zeit später verspürte der Fußgänger dann doch Schmerzen im rechten Bein und in der rechten Schulter.

Der Fahrer des schwarzen Mercedes wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenfalls können sich Zeugen unter der Rufnummer 04321-9451336 melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell