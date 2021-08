Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei zieht betrunkene Radfahrerin aus dem Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife in der Karl-Marx-Straße in Kaiserslautern eine Radfahrerin auf, welche deutliche "Schlangenlinien" fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei der 22-Jährigen ein Atemalkoholwert von 2,48 Promille festgestellt. Auf die Radfahrerin kommt jetzt ein Strafverfahren zu. | FZ

