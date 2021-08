Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am späten Freitagabend in der Reichswaldstraße. Gegen 22:45 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die Reichswaldstraße in Richtung Pariser Straße und kollidierte mit einem Fußgänger, der in diesem Bereich vermutlich die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde dieser so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an, wobei auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Während der Unfallaufnahme war die Reichswaldstraße für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.| PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell