Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210921-2-pdnms Zeugen nach Hundebiss in Bordesholm gesucht

Bordesholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 18.09.2021 um 18.15 Uhr ging eine 28 jährige Frau mit ihrem 6 jährigen Sohn und zwei weiteren Nachbarskindern zu einem Spielplatz am Moorweg in Bordesholm. Ihnen entgegen kam eine Frau mit einem Rottweiler sowie ein Mann mit einem kleineren Hund.

Die Frau mit dem Rottweiler fragte jetzt, ob die Kinder nicht einmal die Hunde streicheln möchten. Da die Nachbarskinder sich aus Angst auf dem Gehweg wegdrehten, schaute die 28 jährige Mutter kurz nicht nach ihrem Sohn. Als sie sich wieder zu ihm umdrehte, sah sie, dass ihr sechsjähriger Sohn erschrocken und blass aussah. Der Sohn sagte ihr, dass der Hund ihn beißen wollte. Die Hundehalterin hatte ihren Hund wohl schnell zurückgerissen. Danach gingen sowohl die beiden Hundehalter wie auch die 28 jährige Frau mit den Kindern weiter.

Erst am Spielplatz bemerkte die Mutter des 6 jährigen Jungen, dass dieser in die Schulter gebissen wurde. Er klagte jetzt auch über Schmerzen. Sie suchte dann später mit ihrem Sohn einen Arzt auf.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach den beiden Hundehaltern. Weiter werden auch Zeugen des Vorfalls gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

