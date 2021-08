Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Täterfestnahme nach versuchten Raub

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am 2. August gegen 14:10 Uhr einen 79-jährigen Mann festnehmen, der kurz zuvor versucht hatte einem 58-jährigen Reisenden in der S-Bahn gewaltsam die Laptoptasche zu entwenden.

Ersten Erkenntnissen nach gerieten die beiden Männer während der Zugfahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof in eine verbale Auseinandersetzung. Der 79-jährige Täter riss im weiteren Verlauf an der Krawatte des kongolesischen Reisenden, äußerte rassistische Beleidigungen, kratzte ihm im Gesicht und drohte ihn umzubringen.

Bei Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof wurde der 79-jähgrige Mann festgenommen. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall nur leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Raub hat das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen.

