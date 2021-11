Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: dekorierter Weihnachtsbaum aus Innenstadt gestohlen

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 27.11.2021, auf Sonntag, 28.11.2021, einen etwa 3,5 Meter hohen Weihnachtsbaum samt Beleuchtung und Weihnachtsschmuck gestohlen. Der Weihnachtsbaum stand an der Anschrift "Am Alten Markt" vor einem Modegeschäft. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell