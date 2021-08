Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Haftbefehl gesucht!/ Bundespolizei nimmt Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Freitag, den 13. August 2021 um 9:15 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn einen Mann, der zur aus Einreisekontrolle aus Manchester vorstellig wurde. Als die Polizisten einen Fahndungsabgleich durchführten, wurden sie auf einen offenen Haftbefehl gegen den 47-Jährigen aufmerksam. Nachdem das Amtsgericht Frankfurt ihn im September 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro wegen Verstoßes gegen das Markengesetz verurteilt hatte, schrieb die Staatsanwaltschaft Frankfurt ihn ein Jahr später am 18. September 2020 zur Festnahme aus, da der rumänische Staatsangehörige einen Großteil der Geldstrafe noch nicht bezahlt hatte. Ihm drohte nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen. Der Gesuchte konnte jedoch die Restgeldstrafe in Höhe von 980 Euro sowie 77 Euro Verfahrenskosten noch vor Ort begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Nach erfolgter Zahlung wurde er auf freien Fuß gesetzt und konnte seine Reise fortsetzen.

