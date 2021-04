Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand einer Grillhütte

Kall (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (3.38 Uhr) hat es Auf dem Fels in Kall in einer dortigen Grillhütte an einem Grillplatz gebrannt. Es entstand erheblicher Sachschaden, der im mittleren vierstelligen Euro-Bereich liegt. Die Feuerwehr löschte, die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell