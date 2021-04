Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Grünfläche angezündet

Weilerswist (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (0.15 Uhr) zündeten Unbekannte einen Teil einer Grünfläche am Spielplatz Adelheitstraße an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Im Brandherd lag ein verkohlter Kanister.

