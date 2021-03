Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Anzeige wegen Verstößen gegen Corona-Verordnung ++ Randalierer in Gewahrsam genommen ++ Radfahrer unter Drogeneinfluss - Sturz bei Flucht vor der Polizei ++

Lüneburg

Lüneburg - Wer schlägt muss gehen - 6 Tage weggewiesen

Eine 49 Jahre alte Frau, die im dringenden Verdacht steht ihren vier Jahre älteren Ehemann im Streit ins Gesicht geschlagen zu haben, haben Polizeibeamte am Sonntagvormittag, 28.02.21 aus einer Wohnung im Lüneburger Stadtteil Lüne-Moorfeld verwiesen. Die Polizei leitete außerdem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Lüneburg - Einbrüche in Pkw

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 28.02.21 jeweils eine Scheibe von neun Pkw und einem Wohnmobil unterschiedlicher Hersteller eingeschlagen, die in der Lüneburger Altstadt abgestellt waren. Die Täter durchsuchten die Fahrzeuge und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Elektrowerkzeuge, ein Fernglas und eine Schachtel Zigaretten. Betroffen waren Fahrzeuge die in der Ritterstraße, Kalandstraße, in der Gummastraße und Im Timpen abgestellt waren Höchstwahrscheinlich die gleichen Täter haben in der Nacht auch versucht eine Scheibe eines Pkw Ford einzuschlagen, der auf einem Stellplatz zwischen Wallstraße und Ritterstraße abgestellt war. Die Scheibe hielt dem Einbruchversuch stand, wurde jedoch beschädigt. Es entstanden jeweils Sachschäden von mehreren hundert Euro durch die Einbrüche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mülleimer angezündet

Am Sonntagabend, 28.02.21, gegen 19.40 Uhr, steckten unbekannte Täter in der Straße Bei der St.-Johanniskirche einen Mülleimer in Brand. Das Feuer erlosch noch vor Eintreffen der Feuerwehr von alleine, jedoch war zu diesem Zeitpunkt bereits Sachschaden von mehreren hundert Euro an dem Mülleimer entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer unter Drogeneinfluss - Sturz bei Flucht vor der Polizei

Einen 19-Jährigen, der am 28.01.21, gegen 22.10 Uhr, in der Straße Auf der Hude mit seinem Fahrrad unterwegs war ohne das Licht eingeschaltet zu haben, wollte eine Polizeistreife kontrollieren. Statt anzuhalten, strampelte der Radfahrer jedoch davon. In der Dunkelheit bog er jedoch in einen Fußweg in Richtung eines Mehrfamilienhauses ein, der von mehreren Stufen unterbrochen war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Nach dem Sturz rappelte sich der 19-Jährige auf und wollte davonlaufen. Einer der Polizeibeamten, der ihm zu Fuß hinterhergelaufen war, konnte den 19-Jährigen jedoch nach wenigen Metern stoppen. Bei der folgenden Kontrolle stellte die Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Er räumte ein, dass er am Abend Cannabis geraucht habe. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Scharnebeck - Sachbeschädigung an Schule

Eine Glasscheibe an einer Schule im Duvenbornsweg wurde von unbekannten Tätern zwischen dem 27.02. und dem 01.03.21 derart beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Wer schlägt muss gehen - 10 Tage weggewiesen

In der Nacht zum Sonntag, 28.02.21, kam es in einem Wohnhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen und dem 29 Jahre alten Sohn seiner Lebensgefährtin. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 29-Jährige den 51-Jährigen geschlagen und derart gewürgt hat, dass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verloren hat. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem erhielt er eine Wegweisung und darf er das Wohnhaus für die kommenden 10 Tage nicht betreten.

Lüchow - Randalierer in Gewahrsam genommen

Am 28.02.21, gegen 18.30 Uhr, randalierte ein 27 Jahre alter Mann in seiner Wohnung in der Junkerstraße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte der 27-Jährige mit einem hohlen Metallrohr das Inventar nahezu komplett zerschlagen. Dazu hatte er vier Türen beschädigt. Die Polizeibeamten nahmen den 27-Jährigen, der möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand, in Gewahrsam. Er leistete massiven Widerstand hierbei, trat u.a. nach den eingesetzten Polizeibeamten. Ca. eine viertel Stunde vor dem Einsatz hatten sich besorgte Bürger bereits an die Polizei gewandt, da ein Mann, der mit einem Schwert bewaffnet sein sollte, in der Innenstadt gesehen wurde. Bei dem Unbekannten handelte es sich ebenfalls um den 27-Jährigen. Dieser trug jedoch kein Schwert, sondern hatte das oben erwähnte, leicht verbogene Metallrohr dabei.

Clenze - Sachbeschädigung an Sporthalle

Unbekannte Täter haben mehrere Bewegungsmelder, die an einer erst neu renovierten Sporthalle in der Uelzener Straße angebracht sind, auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 26.02.21, 13.00 Uhr, und dem 01.03.21, 06.30 Uhr. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw in Carport beschädigt

In der Nacht zum 28.02.21 bewarf ein unbekannter Täter einen Pkw Seat, der unter einem Carport in der Straße An der Wipperau abgestellt war, mit einem Pflasterstein. An dem Seat entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Wrestedt - Anzeige wegen Verstößen gegen Corona-Verordnung

Am 28.02.21, gegen 01.30 Uhr, suchte eine Polizeistreife ein Wohnhaus auf, da dort eine Ruhestörung gemeldet worden war. In Folge wurden sechs Personen im Alten zwischen 17 und 25 Jahren aus sechs unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Einige Stunden später, gegen 11.20 Uhr, wurde ein Nachbarhaus in der gleichen Straße aufgesucht. In diesem Fall wurden sechs Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten angetroffen, die gegen die Corona-Auflagen verstießen. In diesem Fall waren die angetroffenen Personen zwischen 46 und 70 Jahre alt. Gegen die betroffenen Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Bad Bodenteich - Scheibe von Pkw eingeschlagen

In der Nacht zum 28.02.21 zerstörten unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Pkw Renault, der im Meisenweg abgestellt war. Gestohlen wurde aus dem Pkw nichts, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

Uelzen - die Polizei kontrolliert...

Am Sonntagnachmittag, 28.02.21, wurde auf der L250, Gemarkung Westerweyhe, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In der Zeit zwischen 13.40 und 15.00 Uhr, wurden insgesamt sechs Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Das schnellste Fahrzeug war mit 118 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs.

