Polizeiinspektion Lüneburg

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Uelzen vom 26.02.21 - 28.02.21

Lüneburg

Presse 26.02.21 - 28.02.21 ++

Lüneburg

Lüneburg - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und einem Lkw kam es am Freitag gegen 13:20 Uhr auf der Ostumgehung in Höhe der Anschlussstelle Ebensberg. Ein Pkw wollte hinter einem Lkw ausscheren, um diesen zu überholen. Hierbei übersah er jedoch einen bereits neben ihm fahrenden Pkw und kollidierte mit diesem sowie im Anschluss mit dem vorausfahrenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über 30.000 Euro. Die Umgehung musste in Fahrtrichtung Hamburg zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

Lüneburg - Bislang unbekannte setzten in der Nacht zu Samstag mehrere Müllcontainer in Brand. Gegen 03:35 Uhr brannte es in der Schulstraße, gegen 03:45 Uhr bemerkte ein Passant zwei brennende Müllcontainer in der Schützenstraße. Sämtliche Container wurden stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg entgegen: 04131-83062215.

Lüneburg - Weil ein 41-jähriger Mann am Samstagmorgen stark alkoholisiert seine Frau bedrohte und auch seine Kinder stark verängstigte, verwies ihn die Polizei für eine Woche aus der gemeinsamen Wohnung. Daran hielt er sich jedoch nicht, sondern suchte am gleichen Tag die Wohnung erneut auf und trat hier eine Tür ein. Die Polizei leitete ein weiteres Verfahren ein und nahm ihn mit zur Wache.

Lüneburg - Am späten Samstagabend fiel einer zivilen Polizeistreife ein Pkw auf, der in der Theodor-Heuss-Straße ein Rotlicht missachtete. Anschließend fuhr der 22-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw mit einer Geschwindigkeit zwischen 120 Km/h und 150 Km/h weiter durch die Stadt. Erst in der Sülztorstraße konnte er angehalten werden. Sein Führerschein wurde sofort einbehalten und ein Verfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheit im Verkehr infolge Betäubungsmittelbeeinflussung Lüchow-Rehbeck: Ein 19jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstagmorgen, 27.02.2021, gg. 03:00 Uhr, mit einem PKW VW Golf, in der Ortschaft Rehbeck öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei seiner Kontrolle in der Weitscher Straße verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff Kokain. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht - Göhrde: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitag, den 26.02.2021, in dem Zeitraum von 00:00 - 20:30 Uhr, mit einem grünen PKW Daihatsu in der Göhrde die B216 aus Richtung Göhrde kommend in Richtung Metzingen. Zwischen dem Ortsteil Schnadlitz und der Abzweigung in Rtg. Kollase kam der Beteiligte aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten, ein Verkehrszeichen sowie einen kleinen Baum. Anschließend lenkte er seinen PKW zurück auf die Fahrbahn und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl eines Geldauffangbehältnisses Schäpingen: Bisher unbekannte Täter entwendeten in dem Tatzeitraum von Fr., 26.02., 19:30 Uhr bis Sa., 27.02.2021, 08:50 Uhr, ein an der Grundstücksmauer des Hofladens Schäpingen Nr. 6 angebrachtes Geldauffangbehältnis mit einer geringen Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen .

Uelzen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstag gegen 14:20 Uhr wurde in Uelzen auf dem Albrecht-Thaer-Platz eine 36-jährige PKW-Fahrerin kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihr 44-jähriger Mann sitzt begleitend auf dem Beifahrersitz und ist der Fahrzeughalter. Es wurden zwei Strafanzeigen gefertigt.

Verkehrskontrolle

Am Samstag wurde von 11:15 bis 12:30 Uhr in der Mauerstraße kontrolliert. Es wurden zehn Verstöße wegen Handynutzung geahndet.

Geschwindigkeitskontrollen

In Ebstorf, An der Bahn, wurde am Freitag von 10:20 bis 11:50 Uhr, acht Verwarnungen und drei Anzeigen gefertigt.

An der B 71, bei Eimke wurden zwei Verwarnungen und sieben Anzeigen gefertigt. Zwei Fahrzeugführer erwarten ein Fahrverbot.

Trunkenheitsfahrt

Ein 49-jähriger Mann führt am Freitag gegen 16:40 Uhr in Ebstorf, Am Bobenwald, seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt. Sein Führerschein wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Am Samstag, 27.02.2021 gegen 01:00 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau mit einem PKW in Himbergen die Bahnhofstraße, obwohl sie unter Alkoholeinfluß stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - "erneut an Altkleidercontainer gezündelt" - Polizei kontrolliert 46 Jahre alten dringend Tatverdächtigen - fünfter Vorfall seit November 2020 - Uelzener in allen Fällen dringend tatverdächtig

Nach einer weiteren Sachbeschädigung durch Feuer an einem Altkleidercontainer im Spottweg in den Abendstunden des 26.02.21 ermittelt die Polizei jetzt bereits in fünf Fällen gegen einen 47 Jahre alten Uelzener. Nach bereits vier Vorfällen im November und Dezember 2020 sowie Anfang Januar 2021 setzte der 47-Jährige am 26.02. gegen 19:30 Uhr abermals einen Matratzenschoner im Bereich des Altkleidercontainers in Brand. Anschließend löschte er das Feuer laut seinen eigenen Angaben mit einer weiteren Person und rief die Polizei. Bei der Durchsuchung des 47-Jährigen fanden die Beamten ein Feuerzeug, Papierhandtücher sowie auch Mariuhana und stellten dieses sicher. Es entstand geringer Sachschaden. Aufgrund der erneuten Sachbeschädigung durch Feuer nahm die Polizei den Mann vorläufig fest, so dass er durch Uelzener Ermittler des Arbeitsfelds Brandermittlungen noch in den Abendstunden vernommen wurde. Ein Antrag auf Haftbefehl wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg nicht gestellt. Die weiteren Ermittlungen und strafprozessualen Maßnahmen dauern an.

