Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

53925 Kall (ots)

In der heutigen Nacht zu Dienstag (2.35 Uhr) ist in der Aachener Straße vor einem Wohngebäudekomplex ein stehender Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Gebäude über. Alle in dem Gebäudekomplex befindlichen Personen konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Dabei erlitten zwei Personen einen Schock und eine leichte Rauchgasvergiftung. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die acht Wohnungen blieben nach einer Durchlüftung durch die Feuerwehr bewohnbar. Ob ein technischer Defekt oder eine strafbare Handlung für den Brand verantwortlich ist, müssen die aufgenommenen Ermittlungen ergeben.

