Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Party aufgelöst

53925 Kall (ots)

Am Freitagabend (23.55 Uhr) hat die Polizei eine Party beendet. Auf einem stillgelegten Industriegelände in der Nähe der Straße "Am Hallenbad" waren von den Polizeibeamten bereits laute Musik und bunte Strahler wahrzunehmen. In der einer Halle feierten sechs Männer (24 bis 36 Jahre) eine Party. Keine der anwesenden Personen trug eine Gesichtsmaske. Weiter wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. Die Party wurde durch die eingesetzten Beamten beendet. Weiter wurde allen anwesenden Personen ein Platzverweis ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell