Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Bad Münstereifel-Honerath (ots)

Ein 30-Jähriger aus Bad Münstereifel fuhr am Sonntagabend (18 Uhr) die Landstraße 165 von Schuld in Richtung Esch. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Krad, stürzte und rutschte in den anliegenden Straßengraben. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungshubschrauber einer Uniklinik zugeführt. Die Landstraße165 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.

