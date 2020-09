Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland (K.d.ö.R.)

FW-NF: Stellv. Kreiswehrführer im Kreis Nordfriesland gewählt

Husum

Unter besonderen Umständen konnte Kreiswehrführer Dirk Paulsen am vergangenen Sonnabend die Delegierten des Kreisfeuerwehrverbandes Nordfriesland begrüßen. Besonders begrüßen konnte er den stellv. Landrat Hans-Ulrich Hess. Bedingt durch die Pandemie konnten nur Stühle im Saal aufgestellt werden um die geforderten Mindestabstände einzuhalten. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt war, konnten in diesem Jahr nur die Delegierten eingeladen werden. Mehreren Tagesordnungspunkten, wie die Beschlussfassung über den Haushalt und die Entlastung des Vorstandes, wurden bereits vorab per Umlaufbeschluss zugestimmt. Somit verblieb noch die Wahl des stellv. Kreiswehrführers als Tagesordnungspunkt. Christian Stark, stellv. Gemeindewehrführer der Feuerwehr Nordstrand wurde von der Delegiertenversammlung zum stellv. Kreiswehrführer gewählt. Nach gut einer Stunde konnte die Versammlung geschlossen werden.

