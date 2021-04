Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung an geparktem Pkw

53925 Kall (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.12 Uhr wurde ein geparkter Pkw in Brand gesetzt. Ein männlicher Täter schlug die Seitenscheibe am Pkw ein setzte eine Mülltüte auf dem Beifahrersitz in Brand. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte das Feuer zeitnah löschen, indem er die brennende Tüte aus dem Pkw entfernte. Es entstand geringer Sachschaden. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

