Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheunenbrand

Mechernich-Weiler am Berge (ots)

Am heutigen Samstagmittag (12.10 Uhr) hat in der Münstergasse eine in einem Hof gelegene Scheune gebrannt. Die Scheune gehört zu einem Bauernhof und wird landwirtschaftlich genutzt.

Sie brannte komplett ab.

Ein Zeuge hatte das Feuer am Mittag entdeckt und setzte einen Notruf ab. Er habe noch versucht, das Feuer selbstständig mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Flammen griffen jedoch schnell auf die umliegenden Bereiche der Scheune über.

In der Scheune waren mehrere Kühe (ca. 20 bis 30) untergebracht. Mehrere Nachbarn trieben die Kühe aus der Scheune.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte mittels Löscharbeiten den Brand unter Kontrolle bringen.

Zwei Männer (56 und 65 Jahre) und eine Frau (43) wurden wegen des Verdachts von eingeatmeten Rauchgasen ins Krankenhaus verbracht.

Die Brandursache ist ungeklärt. Der Brandort wurde zur weiteren Ermittlung beschlagnahmt.

Ein neben der Scheune befindlichen Wohnhaus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten alle Tiere rechtzeitig gerettet werden.

Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell