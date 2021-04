Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Küchenbrand

Zülpich-Bessenich (ots)

Wegen eines technischen Defekts in einer Küche kam es am heutigen Freitag (11.30 Uhr) in der Wiesenstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

