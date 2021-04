Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Geschäfte

Euskirchen (ots)

Am frühen Freitagmorgen gab es in der Euskirchener Innenstadt zwei Einbrüche. Ob diese im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Um 4.10 Uhr öffnete der oder die Tatverdächtigen in der Berliner Straße mittels Gewalt die Tür des Rollgitters eines Juweliergeschäfts. Hiernach gelangte sie an die Zugangstür des Juweliergeschäftes. Im Verkaufsraum wurden diverse Vitrinen gewaltsam geöffnet und der Inhalt entwendet und abtransportiert. Die Diebe nahmen auch die Auslagen aus den Schaufenstern mit. Zeugen gaben an, drei Personen mit Sturmhauben, vermutlich in einem dunklen Audi, mit Fluchtrichtung Entenpfuhl, gesehen zu haben. Die Auswertung der Spuren dauert an.

Gegen 4.45 Uhr hörte ein Bewohner in der Wilhelmstraße mehrere laute Schläge. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war augenscheinlich das Fenster im Bereich des Regales eines Antiquitätengeschäfts beschädigt. Es lagen mehrere Glasscherben vor dem zerschlagen Fenster auf dem Gehweg der Wilhelmstraße. Bislang Unbekannte stahlen Schmuck. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

