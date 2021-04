Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brems- mit Gaspedal verwechselt

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag, gegen 12.54 Uhr, missachtete in Bad Münstereifel am Kreisverkehr L194 / Kölner Straße eine Frau (50) aus Bad Münstereifel die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw-Fahrers.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreisverkehr.

Durch den Schock verwechselte die Frau das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr mit voller Wucht durch die Fahrbahnabtrennung (Buschwerk).

Hierbei kollidierte sie mit einem dort befindlichen Baum und beschädigte diesen. Im Anschluss kollidierte sie mit der Verkehrsinsel auf der angrenzenden Kölner Straße und beschädigte ein Verkehrszeichen.

Die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell