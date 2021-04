Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Euskirchen (ots)

In der Warteschlange im "Drive In" eines Schnellrestaurants fiel einem Zeugen am Samstagabend (21.33 Uhr) ein Pkw auf, aus dessen Inneren starker Cannabisgeruch wahrzunehmen war.

Polizeibeamte fanden das Fahrzeug in der Carl-Benz-Straße und stellten fest, dass an dem Pkw Kennzeichen angebracht waren, die aus einem Diebstahl im benachbarten Kreis Düren stammten. Des Weiteren wurden weitere Kennzeichen im Pkw aufgefunden, die ebenfalls einem Diebstahl aus dem Kreis Düren zuzuordnen waren.

Im Innenraum des Pkw wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Tatverdächtigt ist ein 21-Jähriger aus dem Kreis Düren, der zudem nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Es sind entsprechende Strafanzeigen gefertigt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell