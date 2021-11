Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw rutscht seitlich etwa 50 Meter über die Wiesentalstraße - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer und ein 51-jähriger Pkw-Fahrer befuhren am Freitag, 26.11.2021, gegen 18.40 Uhr, die Wiesentalstraße von der Tüllinger Brücke kommend in Richtung Tumringer Brücke. In Höhe eines Autohauses fuhr der 27-Jährige aus hier nicht bekannten Gründen wohl seitlich von hinten auf den Pkw des 51-Jährigen auf und kippte dabei auf die Fahrerseite. Der Pkw des 27-Jährigen rutschte über 50 Meter weiter und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Als Ursache wird eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit vermutet. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 23.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen war der 27-Jährige wohl auch ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und leistete technische Hilfe. Die Sperrung der Wiesentalstraße konnte erst gegen 21.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

