POL-FR: Kandern: größerer Feuerwehreinsatz wegen mutwillig eingeschlagenen Brandmelder

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.11.2021, gegen 17.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brandmeldealarm in einer Werksiedlung mitgeteilt. Die Feuerwehr rückte mit vier Löschfahrzeugen aus und musste vor Ort feststellen, dass ein Unbekannter missbräuchlich das Schutzglas eines Rauchmelders eingeschlagen und den Alarmknopf gedrückt hatte. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

