Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Laufenburg: Autos demoliert

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende sind Autos in Bad Säckingen und Laufenburg demoliert worden. Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 27.11.2021, wurde ein in der Kolpingstraße in Bad Säckingen geparktes Auto zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1500 Euro. Am Samstagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ebenfalls in Bad Säckingen an einem in der Giessenstraße abgestellten VW Golf eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Auto fehlt nichts. Es befand sich allerdings auch nichts Wertvolles darin. In der Nacht zum Sonntag, 28.11.2021, wurde ein in Laufenburg in der Schulstraße stehender roter VW Passat rundherum zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich in diesem Fall auf rund 6000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

