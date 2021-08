Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 27.07.2021, gegen 15 Uhr, wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern eine Beschädigung in der Engstelle auf der Kurt-Schumacher Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet.

Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Fahrzeug, welches breiter als erlaubt war, durch die Engstelle fuhr und hierbei einen schweren Betonpfeiler mit daran befestigtem Warnschild umstieß. Zudem wurden Warnbarken verrückt und teilweise beschädigt. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen LKW gehandelt haben.

Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte sich kurz vor den Anrufen ereignet haben, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch 0621 963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

