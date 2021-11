Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht von Samstag, 27.11.2021, auf Sonntag, 28.11.2021, zwischen 18.00 Uhr und 01.15 Uhr, einen weißen Mercedes, der in Märkt in der Rheinstraße Höhe Hausnummer 8, am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden an dem Mercedes beträgt etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Es könnte sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell