Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Rodalben (ots)

Am Montag, um 11:30 Uhr, war eine 41-jährige Postzustellerin in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 225, zu Fuß unterwegs, als ihr plötzlich zwei Radfahrer auf dem Gehweg entgegenkamen. Dem männlichen Radfahrer konnte sie noch ausweichen. Die folgende Radfahrerin kollidierte aber frontal mit der Fußgängerin. Nach einer kurzen Diskussion fuhr die Radlerin einfach weiter, ohne, wie gefordert, ihre Personalien anzugeben. Die Postzustellerin wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

