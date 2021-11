Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Falschfahrer auf der Autobahn A 98 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Samstag, 27.11.2021, gegen 19.30 Uhr mit, dass ihm zwischen den Anschlussstellen Lörrach Mitte und Lörrach Ost ein Falschfahrer entgegenkam. Nur durch ein Ausweichmanöver habe er eine Kollision verhindern können. Mehrere an einer Unfallstelle wartende Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei ebenfalls einen Falschfahrer in dem Streckenabschnitt mit. Eine Fahndung nach dem Falschfahrer verlief ergebnislos. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden und / oder Hinweise zu diesem geben können. Bei dem Falschfahrer könnte es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben.

