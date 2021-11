Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollwagen auf Tankstellengelände in Brand geraten

Kall (ots)

Auf einem Tankstellengelände auf dem Siemensring in Kall geriet am Montagabend (01.11.2021) ein Rollwagen mit Altpapier in Brand. Ein danebenstehender Schiffscontainer wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Feuerwehr Kall war vor Ort um den Brand zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell